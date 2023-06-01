Укрытия закрывали, чтобы бездомные не организовали себе там приюты — КГГА 1 июня, 20:16 Поликлиника в Деснянском районе Киева, поврежденная в результате российского удара (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/Handout via REUTERS)

Директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук сообщал, что укрытия не держали открытыми постоянно, потому что бездомные могли организовывать себе там приюты.

«Сегодня уже принято решение, чтобы они были открыты постоянно. До этого были разговоры о том, что мы не можем держать их постоянно открытыми, потому что там были сделаны ремонтные работы, бездомные будут организовывать себе там приюты», — сказал Ткачук во время брифинга.

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Ткачук добавил, что теперь власти планируют держать укрытия постоянно в открытом состоянии, потому что в последние дни страна-террорист Россия обстреливает Киев баллистическими ракетами.

Также чиновник отметил, что граждане должны звонить в 101, если пришли к убежищу и оно закрыто.

«Приедут спасатели из коммунальной службы и срежут этот замок. Даже если это частная собственность», — добавил Ткачук.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека.

В Деснянском районе возле местной поликлиники погибли 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее 9-летняя дочь. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие, расположенное в этой поликлинике. По словам мужа одной из погибших женщин, убежище было закрыто, а люди тщетно стучали и искали возможности его открыть.