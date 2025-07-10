В Киеве повреждены десятки инфраструктурных и жилых объектов в результате российской атаки

В Киеве в результате российской массированной атаки 10 июля были повреждены десятки инфраструктурных и жилых объектов.

Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона Єдині новини.

Он добавил, что пока сложно назвать точную цифру, так как работа следственно-оперативной группы продолжается.

«Мы говорим о десятках поврежденных жилых и инфраструктурных объектов. Мы пока не можем сказать точную цифру, пока работают следственно-оперативные группы», — заявил он.

Ранее местные власти Киева сообщали, что на Подоле в результате российского комбинированного удара по Киеву 10 июля разрушена амбулатория, также есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина.

Кроме того, последствия обстрела фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах столицы. По данным мэра Виталия Кличко, пострадали 16 человек. Из-за многочисленных пожаров состояние воздуха в городе ухудшилось.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.