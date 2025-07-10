«Поняла, что летит в мою сторону». Жительница Киева, дом которой поврежден в результате атаки, рассказала подробности массированного российского удара

Жительница Киева, которая оказалась в эпицентре российской атаки на Киев , рассказала подробности обстрела — NV пообщался с очевидцами обстрела Киева в ночь на 10 июля и снял разрушения, вызванные вражеской атакой.

«Очень сильный свист, резал уши… Поняла, что это [беспилотник] летит в мою сторону. Я сразу отбежала от окон и помню свой крик, помню этот звук, когда разбиваются все окна, все летит в мою сторону. В первые секунды — это, наверное, шок. Я не поняла, что происходит, но как-то овладела собой: схватила телефон, документы, рюкзак — и выбежала», — рассказала местная жительница Екатерина, дом которой был поврежден в результате удара РФ.

По ее словам, квартира соседки на пятом этаже горела полностью, все было в красном огне.

«Я думала, что там никто не выжил, но женщина выжила. Она уже после взрыва была в укрытии. У нее ранена нога», — говорит киевлянка.

В ночь на 10 июля в Киеве раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами и движении ракет на столицу.

В результате атаки во многих районах города вспыхнули многочисленные пожары, улицы затянуло дымом. В Шевченковском районе фиксируется попадание в жилой дом, в Подольском — разрушена амбулатория, есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Также последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах.

На ряде улиц перекрыли движение транспорта и изменили маршруты автобусов. Киевлян предупредили, что состояние воздуха в городе ухудшилось.