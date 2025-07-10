В Киеве перекрыли движение транспорта после российского обстрела: список улиц и маршрутов
Последствия российской атаки на Киев, 10 июля (Фото: Сергей Окунев / NV)
В Киеве, 10 июля, в результате российского массированного обстрела частично перекрыли движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
В частности, движение транспорта временно перекрыто:
- по улице Волноваской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела);
- по улице Козелецкой (от перекрестка с улицей Николая Василенко);
- по улице Сечевых Стрельцов (от перекрестка с улицей Студенческой до перекрестка с улицей Николая Пимоненко);
- по улице Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);
- по улице Олексы Тихого (от перекрестка с переулком Чугуевским до перекрестка с улицей Грушечской).
Полиция также рекомендует водителям планировать свои маршруты, исходя из этой информации.
Обновлено в 07:30. В КГВА добавили, что также есть ограничения в работе общественного транспорта, а также смены маршрутов:
- ст. м. Берестейская — в направлении улицы Чернобыльской повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 4, 5, 7, курсируют к ст. м. Нивки;
- улица Сечевых Стрельцов — на пересечении с ул. Вячеслава Чорновила повреждена контактная сеть. Троллейбусы № 6, 18, 33 курсируют в ст. м. Почайна, № 16 — до ул. Оранжерейный. Движение троллейбусов № 19, 35 организовано ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульвар — дальше по своим маршрутам;
- ул. Академика Заболотного, 142 — поврежден грузовой автомобиль. Движение троллейбусов № 11 организовано в Кибернетический центр.
Также временная задержка движения на маршрутах:
- ст. м. Лукьяновская — задержка движения троллейбусов № 23, 28, 31. Движение перекрыто полицией;
- ул. Николая Василенко — в направлении просп. Отрадный повреждена контактная сеть. Задержка движения трамваев № 15.
В ночь на 10 июля российские оккупанты совершили массированный обстрел Киева. В частности, столица была под атакой шахедов и ракет.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице — 14 человек. Девять из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно. Также известно о двух погибших.
В Шевченковском районе обломки дрона упали на жилой дом, там произошел пожар.
В Дарницком районе из-за обломков произошел пожар в гаражах и на заправке. Также обломки рухнули во дворе одного из жилых домов.
В Соломенском районе произошло возгорание крыши нежилого здания, в Голосеевском — загорелся грузовик, в Подольском — обломки упали на территории нежилой застройки.