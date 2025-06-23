Последствия атаки РФ: в Киеве частично изменили движение общественного транспорта

23 июня, 07:46
В Киеве частично изменили движение общественного транспорта (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В понедельник, 23 июня, в Киеве временно изменили движение общественного транспорта после российской массированной атаки.

Об этом сообщает КГГА.

В частности, движение транспорта вблизи станции метро Святошин и на улице Ивана Выговского перекрыто.

В ЦПД отреагировали на ночной удар по Киеву: против России следовало бы действовать так же, как против Ирана

На улице Ивана Выговского курсирует транспорт:

  • троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 — до площади Валерия Марченко;
  • автобус № 32: Литовский проспект — улица Белицкая;
  • автобус № 36ТР: улица Северная — проспект Европейского Союза — улица Чернобыльская до площади Валерия Марченко.

Вблизи станции метро Святошин:

  • автобусы №№ 37, 37А курсируют через станцию метро Нивки;
  • автобусы № 90 в направлении пл. Валерия Марченко следуют по схеме маршрута № 23;
  • движение троллейбусов № 41 задерживается.

Киевский метрополитен работает в штатном режиме. Однако один выход из станции Святошин к Чернобаевской площади (Героев Бреста) в направлении моста временно закрыт.

В ночь на понедельник, 23 июня, армия РФ атаковала Киев шахедами и баллистикой. Пожары и разрушения зафиксированы в семи районах столицы. В частности, в Шевченковском районе повреждено перекрытие между 4 и 5 этажами пятиэтажного жилого дома. По меньшей мере пять человек погибли, еще 13 — пострадали.

В результате обстрела был поврежден, в частности, вход на станцию метро Святошин. КГВА сообщала также о повреждении домов, бизнес-центров, нежилых зданий.

