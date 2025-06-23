Последствия атаки РФ: в Киеве частично изменили движение общественного транспорта
В Киеве частично изменили движение общественного транспорта (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
В понедельник, 23 июня, в Киеве временно изменили движение общественного транспорта после российской массированной атаки.
Об этом сообщает КГГА.
В частности, движение транспорта вблизи станции метро Святошин и на улице Ивана Выговского перекрыто.
На улице Ивана Выговского курсирует транспорт:
- троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 — до площади Валерия Марченко;
- автобус № 32: Литовский проспект — улица Белицкая;
- автобус № 36ТР: улица Северная — проспект Европейского Союза — улица Чернобыльская до площади Валерия Марченко.
Вблизи станции метро Святошин:
- автобусы №№ 37, 37А курсируют через станцию метро Нивки;
- автобусы № 90 в направлении пл. Валерия Марченко следуют по схеме маршрута № 23;
- движение троллейбусов № 41 задерживается.
Киевский метрополитен работает в штатном режиме. Однако один выход из станции Святошин к Чернобаевской площади (Героев Бреста) в направлении моста временно закрыт.
В ночь на понедельник, 23 июня, армия РФ атаковала Киев шахедами и баллистикой. Пожары и разрушения зафиксированы в семи районах столицы. В частности, в Шевченковском районе повреждено перекрытие между 4 и 5 этажами пятиэтажного жилого дома. По меньшей мере пять человек погибли, еще 13 — пострадали.
В результате обстрела был поврежден, в частности, вход на станцию метро Святошин. КГВА сообщала также о повреждении домов, бизнес-центров, нежилых зданий.