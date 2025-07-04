В Святошинском районе Киеве спасатели нашли под завалами тело погибшего
В столице пострадали 26 человек, в том числе один ребенок (Фото: ДСНС України/Telegram)
Во время ликвидации последствий атаки в Святошинском районе Киева спасатели обнаружили погибшего.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Ткаченко выразил соболезнования родным погибшего.
В ГСЧС добавили, что на одной из локаций Киева спасатели деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара.
Всего, по данным спасателей, в столице пострадали 26 человек, в том числе один ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.
Ликвидация последствий атаки продолжается, спасатели тушат пожар и разбирают завалы. На месте работают кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности, пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.
Удар РФ по Киеву 4 июля — что известно
В ночь на 4 июля в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ в столице один погибший и 26 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары, из-за чего качество воздуха в городе ухудшилось.
По данным властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения, автомобили «скорой»
Также в столице изуродовано здание польского консульства, заявили в МИД Польши.
Воздушные силы сообщили, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.