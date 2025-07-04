В Святошинском районе Киеве спасатели нашли под завалами тело погибшего

В столице пострадали 26 человек, в том числе один ребенок (Фото: ДСНС України/Telegram)

Во время ликвидации последствий атаки в Святошинском районе Киева спасатели обнаружили погибшего.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Ткаченко выразил соболезнования родным погибшего.

В ГСЧС добавили, что на одной из локаций Киева спасатели деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара.

Всего, по данным спасателей, в столице пострадали 26 человек, в том числе один ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.

Ликвидация последствий атаки продолжается, спасатели тушат пожар и разбирают завалы. На месте работают кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности, пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.

Удар РФ по Киеву 4 июля — что известно

В ночь на 4 июля в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ в столице один погибший и 26 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары, из-за чего качество воздуха в городе ухудшилось.

По данным властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения, автомобили «скорой» и т. д. Укрзализныця заявила о повреждении железнодорожных путей в пределах Киева.

Также в столице изуродовано здание польского консульства, заявили в МИД Польши.

Воздушные силы сообщили, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.