В Киеве в результате российской комбинированной атаки в ночь на понедельник, 23 июня, погибли супруги. Пострадали около 25 человек, среди них — четыре ребенка, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Всего в столице ночью погибли шесть человек. Среди пострадавших восемь — в Соломенском районе, 17 — в Шевченковском.

Зафиксированы повреждения в 19 локациях города, на некоторых из них спасатели работают уже седьмой час. Также на местах обстрелов работают коммунальщики и волонтеры.

В Шевченковском районе, где в результате российского удара обвалился подъезд пятиэтажки, открыли два штаба помощи — на ул. Парково-Сырецкая, 11А и на ул. Елены Телиги, 5. Другие районы отправляют сюда помощь в виде техники и специалистов.

На месте находится председатель Шевченковской РГА Александр Сазанович, добавил Ткаченко.

В то же время мэр Виталий Кличко написал, что количество пострадавших составляет сейчас 22 человека. 12 из них находятся в городских больницах.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину 368 средствами воздушного нападения: 352 БпЛА, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К. ПВО обезвредила 339 дронов и 15 ракет, основным направлением российского удара был город Киев.

В столице зафиксированы повреждения в шести районах — Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком. В частности, в Шевченковском — обвалился подъезд пятиэтажки, спасатели продолжают разбор завалов. В других районах возникли пожары.

Среди прочего — поврежден вход в метро Святошин и спорткомплекс КПИ, также сообщается о разрушении бизнес-центров, других нежилых помещений и авто.