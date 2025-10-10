РФ нанесла удар по жилому дому в Киеве (Фото: Суспільне новини)

В ночь на 10 октября армия страны-агрессора России нанесла массированный удар по Киеву . В результате атаки на столицу вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

«Ночью столица снова подверглась вражеской атаке. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры», — отметили там.

В Печерском районе осколки вызвали пожар в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 20 жителей, девять получили травмы, пятеро из них госпитализированы.

В Подольском и Деснянском районах обломки упали на открытые участки, однако возгорания или серьезных разрушений не произошло.

В ночь на 10 октября РФ нанесла массированный удар по Киеву, атаковав критическую инфраструктуру баллистическими ракетами и дронами.

Из-за обстрела часть города осталась без света и воды, в нескольких районах зафиксированы пожары и разрушения. Движение метро временно ограничено.