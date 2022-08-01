В Киеве общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги — КГГА 1 августа, 12:15 Пассажиры во время тревоги должны будут покинуть транспорт и пройти к ближайшему укрытию (Фото:КГГА)

Власти Киева приняли решение останавливать работу общественного транспорта на время воздушной тревоги.

Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в Telegram КМДА.

«Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию», — говорится в обнародованных рекомендациях.

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Что касается метрополитена, то он, как и ранее, также не будет осуществлять перевозку наземными участками, а работа станций открытого типа будет приостанавливаться.

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