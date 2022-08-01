В Киеве общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги — КГГА

1 августа, 12:15
Пассажиры во время тревоги должны будут покинуть транспорт и пройти к ближайшему укрытию (Фото:КГГА)

Пассажиры во время тревоги должны будут покинуть транспорт и пройти к ближайшему укрытию (Фото:КГГА)

Власти Киева приняли решение останавливать работу общественного транспорта на время воздушной тревоги.

Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в Telegram КМДА.

Читайте также:
РФ с территории Беларуси нанесла ракетный удар по Вышгородскому району под Киевом, обстрелян объект инфраструктуры

«Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию», — говорится в обнародованных рекомендациях.

Видео дня

Что касается метрополитена, то он, как и ранее, также не будет осуществлять перевозку наземными участками, а работа станций открытого типа будет приостанавливаться.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Российская агрессия Общественный транспорт Война России против Украины Воздушная тревога

Эксклюзивы НВ

Лишний вес является причиной многих заболеваний (Фото:mojzagrebinfo/Pixabay)
Загадка ожирения. /
Вот три причины, по которым у вас может быть лишний вес — как ученые предлагают бороться с этим?
31 июля, 11:20
Медицина
Современное оружие (Фото:Lockheed Martin)
Новая холодная война /
Пять самых смертоносных видов современного оружия
31 июля, 08:15
Инновации
Есть много причин, по которым следует избегать употребления слишком большого количества алкоголя. (Фото:Charl Folscher/Unsplash)
Пять худших привычек связанных с алкоголем. А вы думаете, почему вам бывает так плохо?
31 июля, 07:25
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X