Новый год в условиях большой войны. Какие ограничения будут действовать в Киеве и как будет работать транспорт 30 декабря, 14:03 Украинцы будут впервые отмечать Новый год в условиях полномасштабной войны с Россией (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В новогоднюю ночь в Киеве не будут отменять комендантский час, но наземный транспорт будет работать до 22:30.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram.

Там напомнили, что комендантский час будет действовать традиционно с 23:00 до 5:00 утра. Перемещаться по городу на транспорте или пешком без спецпропуска запрещено.

Видео дня

31 декабря киевский метрополитен будет работать до 22:00, а наземный транспорт — до 22:30.

Также продолжает действовать запрет на продажу и запуск фейерверков, салютов и пиротехнических средств.

Из соображений безопасности больших празднований в Киеве не планируется. Главная елка страны будет сиять в течение дня в Новый год, 31 декабря и на Рождество, 7 января.

Во время воздушной тревоги новогоднюю елку подсвечивать не будут. В будние дни ее будут включать с 17:00 до 22:00.

В нынешнем году из-за полномасштабного вторжения России в Украину и продолжающихся массированных ракетных атак в Киеве не будет массовых гуляний на новогодние и рождественские праздники.

На Софийской площади в центре украинской столицы установили символическую «елку несокрушимости». Ее украсили энергосберегающими гирляндами, светящимися от генератора.

Новогоднее дерево украшают игрушками прошлых лет: около тысячей шаров синего и желтого цвета и белыми голубями. На верхушке елки — герб Украины.

Новогоднюю елку установили и украсили за счет меценатов и бизнеса. Генератор тоже предоставили благодетели.