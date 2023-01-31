В Киеве вводятся пропуски нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа

31 января, 17:03
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Пропуск на авто для передвижения по городу во время комендантского часа в Киеве (Фото:КГВА / Telegram)

Пропуск на авто для передвижения по городу во время комендантского часа в Киеве (Фото:КГВА / Telegram)

С февраля в Киеве вводятся пропуски нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Поменять старые пропуски на новые можно до 15 февраля.

В ведомстве напомнили, что пропусками на транспортные средства могут пользоваться только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти.

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Поменять старый пропуск на новый можно с 1 февраля до 15 февраля в комендатуре города.

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«Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа», — заявил комендант города Киева Виктор Плахтий.

Комендантский час в Киеве действует с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и в других общественных местах.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Комендантский час Война России против Украины

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