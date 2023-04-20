В КГВА объяснили, почему предварительно заявили о «падении спутника NASA» 20 апреля, 10:14 Вечером 19 апреля над Киевом и областью заметили яркую вспышку (Фото:Скриншот видео/Соцсети)

Киевская городская военная администрация не установила природу вспышки, которую вечером 19 апреля видели над столицей и областью. Она не была связана ни с падением спутника NASA, ни с ракетными обстрелами или работой ПВО.



Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко в четверг, 20 апреля.

По его словам, информации о возможном вхождении в амосферу космического тела тогда не было, но NASA предупреждало о падении на Землю своего космического спутника. Власти обнародовали данные с пометкой «предварительная информация» о его вероятном падении, «чтобы успокоить киевлян», объяснил Попко. Он уточнил, что спутник не падал.

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«После проверки и уточнения, информация о вероятном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетным вооружением не подтвердилась[…] Что именно это было — должны выяснить исключительно специалисты», — заявил начальник КГВА.

В небе над Киевом и областью вечером 19 апреля заметили яркую вспышку. Киевские власти заявили, что, предварительно, она может быть связана с падением спутника NASA или метеорита. В Воздушных силах вскоре это подтвердили. Позже в агентстве NASA опровергли предположение о падении своего спутника — он до сих пор на орбите.

20 апреля в Госкосмосе заявили, что в то время в Украине зафиксировали «высокоэнергетическое акустическое событие» с эпицентром взрыва в Киевской области. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат говорит, что над Киевом, вероятнее всего, был метеор.