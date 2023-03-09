Зафиксирован «прилет», повреждены жилые дома. Последствия ночного удара РФ ракетами и дронами-камикадзе по Киеву — фото и видео 9 марта, 09:58 Ночью РФ атаковала Киев, удалось сбить почти все ракеты (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на четверг, 9 марта, войска РФ нанесли массированный удар по Киеву ракетами и дронами-камикадзе Shahed, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силам ПВО удалось сбить все вражеские беспилотники и крылатые ракеты. Однако оккупанты также, вероятно, применили ракеты Кинжал.

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Она попала в объект критической инфраструктуры в Голосеевском районе Киева.

Также обломки одной из сбитых ракет упали в Святошинском районе. Три человека получили ранения, двое жителей госпитализированы. Также загорелись авто, выбиты часть окон в многоэтажках.

Часть жителей Киева остались без электроэнергии и отопления.

NV публикует фото и видео последствий вражеской атаки на украинскую столицу.

Фото: КМВА

Фото: Vladyslav Sodel/Reuters

Фото: Vladyslav Sodel/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь шахедов, почти половину удалось сбить.

