Ночной обстрел Киева: в Шевченковском районе повреждено общежитие, госпитализирована 16-летняя девушка с острой реакцией на стресс 21 сентября, 11:20 Последствия ночного обстрела Киева (Фото:ГСЧС Киева/Telegram)

В Шевченковском районе Киева во время массированного обстрела российскими ракетами в ночь на четверг, 21 сентября, было повреждено общежитие. Пострадала 16-летняя девушка, сообщил городской голова Виталий Кличко.

«Медики госпитализируют 16-летнюю девушку с острой реакцией на стресс», — рассказал мэр.

Рядом с общежитием еще была повреждена газовая труба.

Также МВД Украины обнародовало фото ликвидации последствий ракетной атаки в Дарницком и Шевченковском районах.

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Фото: ГСЧС Киева/Telegram

Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В результате сбивания ракет в ночь на 21 сентября в столице произошло падение обломков в разных районах. В Дарницком — были повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили, произошел пожар. Травмированы 7 человек, из них 1 ребенок. В некоторых микрорайонах Святошинского района исчезали свет и вода.

Всего за ночь над территорией Украины силы ПВО сбили 36 из 43 российских ракет. Воздушная тревога была объявлена во всех областях. Пуски осуществляли в несколько волн — ракеты заходили в воздушное пространство Украины с разных направлений и постоянно маневрировали.

В Ровно есть попадания по энергетической и гражданской инфраструктуре. Также пострадали СТО и пять авто.

В Черкассах в результате атаки России на отель пострадали 10 человек. Продолжается поисково-спасательная операция.

Также российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона и попали в общежитие. Погибли трое мирных жителей, еще пятеро ранены.

Известно о попаданиях в Киевской и Львовской областях.