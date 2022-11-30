Искусственная и с гирляндами от генератора. В Киеве установят символическую «елку несокрушимости» — Кличко 30 ноября, 16:02 Виталий Кличко (Фото:скриншот видео Виталий Кличко / Telegram)

В Киеве в этом году установят «елку несокрушимости», написал городской голова Виталий Кличко в Telegram-канале.

По словам мэра, главная елка страны высотой 12 метров будет искусственной, ее украсят энергосберегающими гирляндами, работающими от генератора. Возле генератора киевские власти хотят развернуть точки для зарядки телефонов и других гаджетов. Бизнес, который предоставляет генератор и обеспечивает его работу, после праздников обещает передать его защитникам Украины.



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«Установим главную елку, как обычно, на Софийской площади. Город не будет тратить средства, новогоднюю красавицу и украшения для нее предоставят бизнес и меценаты», — написал Кличко.

Он добавил, что елка будет украшена игрушками прошлых годов. 1000 шаров синего и желтого цветов, а также 500 белых голубей передаст компания Глобал Декор, а на верхушке елки установят герб Украины. Внизу планируют создать стенд с флагами стран, которые поддерживают Киев.

«Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок, аттракционов на Софийской площади не будет», — также сообщил мэр.



Ранее глава компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий заявлял, что в Киеве хотят установить 10-метровую искусственную елку без иллюминации.

Виталий Кличко до этого говорил, что Киев, вероятно, украсят праздничными декорациями, но никаких массовых гуляний не планируется.