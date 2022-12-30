Большое интервью Кличко немецкому Spiegel: мэр о рисках нового вторжения, эмоциях во время обороны столицы и киевлянах «со стальными яйцами» 30 декабря, 14:38 Сюжет Мэр Киева убежден, что цель Путина — «Украина без украинцев» (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Мэр Киева Виталий Кличко считает «сумасшедшей» готовность киевлян отстаивать столицу, призывает Офис президента к единству и полагает, что война закончится лишь тогда, когда последний российский солдат покинет территорию Украины.

Об этом Виталий Кличко заявил в большом интервью немецкому журналу Spiegel.

Немецкие журналисты пообщались с мэром Киева в его рабочем кабинете на восьмом этаже КГГА. «Это комната, полная воспоминаний: исторические городские пейзажи, макеты зданий, статуэтки казаков, фотографии с автографами. Вот где встречаются Кличко-боксер и Кличко-политик», — отмечают авторы интервью. Мэр Киева, которые ранее долго жил и тренировался в Германии, общался с корреспондентами на немецком языке, порой делая паузы в несколько секунд, чтобы подобрать нужные слова.

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«Мэр выглядит уставшим, но в то же время подтянутым и тренированным», — описывают Кличко журналисты Spiegel, отмечая также его сосредоточенность. Во время разговора киевский мэр улыбнулся лишь однажды — когда показывал журналистам озорное фото своего сына Егора-Даниэля, которому сейчас 22 года. Виталий Кличко был облачен в уже привычную для украинских чиновников одежду оливкового цвета, а на его рукавах, помимо гербов Киева и Украины, был также шеврон киевской бригады ТрО, подразделения которой сейчас участвую в битве за Бахмут.

Чтобы сделать финальный портрет мэра Киева, фотографу Spiegel Йоханне-Марии Фриц, чей рост составляет 1,54 метра, пришлось встать на стул, рассказывают журналисты. Во время беседы iPhone киевского мэра, лежавший на столе перед ним, вспыхивал сообщениями каждые несколько секунд. Однако Кличко оставался сосредоточенным на разговоре.

НВ пересказывает главные тезисы из интервью Виталия Кличко журналу Spiegel.

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«Никто не мог представить, что россияне пойдут на Киев»: о начале вторжения. Кличко рассказал, что до начала большой войны был «очень оптимистичен в отношении будущего города»: несмотря на пандемию, доходы столицы по итогам 2021-го превысили прошлогодние, Киев мог похвастаться высоким уровнем занятости. Однако, утверждает мэр, он считал вторжение реальным и «бил в барабаны за формирование гражданской обороны», призывая готовиться. «Однако центральная власть заявляла, что все будет хорошо, войны не будет. Меня критиковали за то, что я разжигаю панику, — вспоминает Кличко. — Я отвечал: это не паника, мы должны быть готовы. Но никто не мог представить, что россияне пойдут на Киев […] Мы были потрясены тем, как быстро россияне достигли границ города. Вот мы здесь сидим в историческом центре [Киева], тогда как россияне были всего в десяти километрах отсюда, а в городе уже действовали террористические группы РФ».

«Я никогда не думал о том, чтобы уехать из города». Кличко утвердительно ответил на вопрос о том, был ли он сам мишенью российских ДРГ. Он напомнил, что по всей Украине россияне «пытались арестовывать мэров и использовать различные методы, чтобы заставить их сотрудничать». Были похищены более 30 мэров, семь из них до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщил Кличко. Он также упрекнул правительство за отсутствие четких инструкций для мэров, которые он запрашивал как глава Ассоциации городов Украины, но так и не получил. «Ситуация была сложной: если ты остаешься со своей общиной [в оккупации], ты предатель. Если хочешь эвакуироваться, ты трус», — описал коллизию мэр столицы.

В то же время он заверил, что для себя никогда не рассматривал вариант покинуть Киев. «Это мой дом. Здесь живут мои родители, мои родные, мои друзья. Для меня невообразимо сидеть где-то еще и просто смотреть, что здесь происходит. В жизни ничего не дается бесплатно. Вы должны бороться — за свои мечты, за свое будущее. Я твердо верю, что Украина станет европейской страной в большой европейской семье. Я провел большую часть своей жизни в Германии и США. Я знаю, что такое демократия и что такое свобода». Отдельно Кличко упомянул, что в ходе обороны Киева «было несколько ситуаций, в которых я едва выжил», допустив, что когда-то расскажет о них в автобиографической книге.

«Сейчас не время искать виноватых»: о хаосе первых дней обороны Киева и противоречиях с Офисом президента. Кличко утверждает, что на начальном этапе наступления РФ на Киев общение столичной власти с центральной было хаотичным. «Никаких указаний мы не получали. […] Нам приходилось сначала принимать собственные решения, а затем согласовывать их с военными, с Сырским [командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отвечал за оборону Киева]», — заявил Кличко, напоминая, что ВСУ просили предоставить дополнительные автомобили и другое оборудование. Он признался, что «был потрясен, когда военные попросили у нас специальное масло для обслуживания орудий». В то же время мэр Киева воздержался от любой персонализированной критики: «Сейчас не время искать виноватых. После победы можно все проанализировать, выявить ошибки».

Аналогично Кличко не стал озвучивать конфликтных заявлений, комментируя критику Офиса президента о недостаточном оснащении киевских Пунктів незламності. «У нас в Киеве больше пунктов обогрева, чем в любой другой области, а именно 500. Генераторы для них мы нашли без какой-либо поддержки со стороны государства. Критика Зеленского была ошибкой. Если наши граждане или наши партнеры за рубежом видят, что мы ищем врагов дома, это контрпродуктивно. Сейчас есть только один флаг, и он сине-желтый», — заявил Кличко. Отвечая на просьбу оценить действия Владимира Зеленского с начала вторжения, мэр Киева заявил о его «важной функции как президента». «Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать его. Но никто не совершенен. В это непростое время важно не совершать ошибок. Не время для политических игр. Залог победы — единство», — подчеркнул Кличко.

«Ботаник в очках со стальными яйцами»: о своем восхищении киевлянами. Отвечая на вопрос о том, в какой переломный момент он убедился в неспособности россиян взять Киев, Кличко заверил, что был уверен в победе столицы. «Как спортсмен, я знаю, что размер и сила не имеют значения, важна воля к победе. Воля у большинства жителей нашего города — просто сумасшедшая. Люди не просили у меня помощи, чтобы бежать, они просили оружие. Когда речь идет о защите наших семей и наших детей, мы готовы отдать свою жизнь», — сказал мэр Киева.

Он также привел несколько примеров, особо поразивших его в ходе обороны Киева. Среди них — встреча с человеком, которого Кличко описал как «ботаника в очках со стальными яйцами». «Он сразу же взялся за оружие, чтобы сражаться. Маленький человек с огромным сердцем. До войны я встречал многих мачо, которые казались сильными и мужественными, но потом они просто исчезли», — сравнил Виталий Кличко. Он также вспомнил, как в начале марта приехал к горящему дому на Оболони, куда попала российская ракета. Там среди встревоженных жителей мэр встретил пожилого мужчину, который «казалось, пребывал в эйфории». «Он сказал мне: «Господин мэр, видите эту дыру? Это была моя квартира. Бог подсказал мне выйти на улицу за две минуты до удара. Сейчас я бездомный, но я счастлив», — пересказал Кличко свой диалог с жителем дома. Мэр рассказал, что предложил киевлянину вывезти его на запад Украины или за границу, но тот ответил, что останется в Киеве и нуждается лишь в оружии. «Когда в начале войны мы раздавали оружие, в три часа ночи у нас стояла километровая очередь. Было морозно, ветрено, шел снег, но там были мужчины и женщины, которые хотели сражаться. Я горжусь тем, что я украинец», — заключил Кличко.

«Цель Путина — Украина без украинцев»: об обстрелах столицы. Виталий Кличко назвал «терроризмом и геноцидом» удары РФ по инфраструктуре Киева и других городов. «Поскольку Путин терпит неудачи на фронте, он хочет разрушить жизни простых людей. Он хочет, чтобы женщины, дети, старики умерли», — подчеркнул мэр Киева, напомнив, что в сильные морозы квартиры без электричества и отопления станут непригодными для жизни. «Цель Путина — паника, чтобы всех эвакуировали за границу. Украина как территория без украинцев», — пояснил иностранным журналистам Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что благодаря усилиям энергетиков сейчас «почти в каждую квартиру [в столице] снова подается вода и отопление», хотя дефицит электроснабжения составляет 50%. «Ситуация сложная, но под контролем», — резюмировал мэр.

«Город полон»: сколько людей сейчас живет в Киеве. Кличко привел статистику, которая базируется на числе используемых в Киеве мобильных телефонов. «До вторжения здесь было 3,8 млн человек, в марте — меньше 1 млн, в июле — 2−2,5 млн, сейчас 3,6 млн. 300 000 из них являются зарегистрированными беженцами из других частей страны. Город полон», — озвучил статистику мэр.

«100 выстрелов, 100 попаданий»: как немецкое вооружение защищает Киев. Мэр столицы передал через немецких журналистов благодарность властям Германии за предоставленное вооружение, которое помогает обезопасить небо над Киевом. «Немецкие системы противовоздушной обороны работают очень точно. Сто выстрелов, сто попаданий», — привел пример Кличко. Он также призывал ФРГ поставить Украине и больше средств ПВО, заявив, что «их будет недостаточно, пока эта война не закончится». Столичный мэр назвал «глупым» вопрос о том, что он чувствует во время обстрелов Киева. «Держу кулаки за нашу ПВО», — лаконично добавил Кличко.

«Не исключаем»: о рисках нового наступления РФ на столицу. Комментируя предостережения Валерия Залужного о том, что Россия может вновь попытаться захватить Киев, Кличко подчеркнул, что у главнокомандующего «определенно больше информации». «Но мы тоже получаем информацию от военных и различных служб. Сейчас на нашей северной границе дислоцировано более 50 тыс. российских солдат. […] Мы не исключаем еще одну российскую атаку», — отметил он.

Виталий Кличко возле новогодней елки Киева, декабрь 2022 / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Немцы не должны забывать, что и часть Германии принадлежала Советской империи»: напоминание Шольцу. В ответ на просьбу оценить позицию немецкого правительства с начала вторжения Кличко назвал самой большой ошибкой западных политиков их убежденность в том, что Путин удовлетворится аннексией Крыма, Донецка и Луганска. «Я знаю менталитет Путина: он пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим», — убежден мэр Киева. По его мнению, Путин хочет видет себя «собирателем бывших российских территорий», а потому никогда не примет независимую Украину и способен угрожать Польше и странам Балтии. «Вы, немцы, не должны забывать, что часть Германии также принадлежала Советской империи. Путин много лет работал агентом КГБ в ГДР. Он может вторгнуться и в Германию. Это трудно представить? Год назад войну в Украине тоже было трудно представить. Мы сегодня защищаем не только нашу страну, но и каждого из вас!» — заявил немецким журналистам столичный мэр.

«Вес как и 15 лет назад — 115 кг»: Кличко и спорт. Мэр Киева рассказал, что тренировки — единственный способ, который помогает ему снимать стресс с начала вторжения. «Если у меня есть свободный час рано утром, я иду в зал, чтобы попотеть. Алкоголь и наркотики — это не мой мир. Спорт — единственное, чем я все еще могу наслаждаться. Я всего лишь человек», — поделился Кличко. В ответ на уточняющий вопрос журналистов он подтвредил, что его вес много лет остается неизменным и составляет 115 кг.

Фото: Виталий Кличко / Facebook

«Нас продолжают путать»: о поддержке брата. По словам Виталия Кличко, его младший брат Владимир регулярно слышит в свой адрес обращения «господин мэр!». Столичный градоначальник, который не выезжает из Киева за границу, поблагодарил брата за поддержку и готовность «отстаивать интересы города и страны в поездках». Владимир Кличко, по словам его старшего брата, использует все свои связи, чтобы добиваться расширений любой помощи — «с гуманитаркой, с техникой, с оружием».

О детях и бывшей жене: Кличко рассказал, что его сыновья учатся в Англии, а дочь в Амстердаме. «Мы все время разговариваем, но я не видел ее почти год из-за этой гребаной войны!» — эмоционально воскликнул он. Мэр Киева не стал комментировать тему развода со своей женой Натальей, с которой расстался после 25 лет брака и которая живет в Германии

Когда закончится война? «Я не гадалка. Эта война закончится, когда последний российский солдат покинет нашу территорию».