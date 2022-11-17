Над Киевом сбили две российские крылатые ракеты — военная администрация 17 ноября, 09:46 Над Киевом украинская ПВО сбила вражеские цели (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Утром в четверг, 17 ноября, над Киевом сбили две российские крылатые ракеты.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

«Предварительно над Киевом сбиты две крылатые ракеты. Данных по жертвам и разрушениям нет, информация уточняется», — отметили в военной администрации.

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17 ноября Россия начала снова наносить ракетные удары, есть попадания по инфраструктурным объектам в Днепре и Одесской области. В ряде областей работает ПВО.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.