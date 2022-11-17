Над Киевом сбили две российские крылатые ракеты — военная администрация
Над Киевом украинская ПВО сбила вражеские цели (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Утром в четверг, 17 ноября, над Киевом сбили две российские крылатые ракеты.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram.
Данных о жертвах и разрушениях нет.
«Предварительно над Киевом сбиты две крылатые ракеты. Данных по жертвам и разрушениям нет, информация уточняется», — отметили в военной администрации.
17 ноября Россия начала снова наносить ракетные удары, есть попадания по инфраструктурным объектам в Днепре и Одесской области. В ряде областей работает ПВО.
15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.