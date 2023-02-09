В Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину — фото, видео 9 февраля, 15:30 В Мариинском парке демонтировали памятник Ватутину (Фото:КГГА)

В Киеве в Мариинском парке демонтировали памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину в четверг, 9 февраля. Его перенесут в Музей авиации.

Об этом сообщил замглавы КГГА Владимир Прокопив, говорится на сайте киевского горсовета.

Демонтировал памятник Департамент городского благоустройства КГГА, задействовали десять специалистов и два вида крупногабаритной техники.

Видео дня

По словам Прокопива, в последние годы его пытались разрушить или повредить около десятка раз, а три года назад на сайте столичного горсовета создали петицию о демонтаже, которая быстро набрала более 10 тысяч голосов.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

«Процесс уборки таких памятников из публичного пространства не происходит так быстро, как нам хотелось бы, но мы, в отличие от России, — правовое государство, где уважают законы, поэтому сейчас, когда у нас есть на это юридическое право, мы убираем остатки тоталитаризма из публичного пространства нашей столицы», — объяснил он.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Николай Ватутин — советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза. Он активно участвовал в войне против остатков армии УНР и повстанцев Холодного Яра. Его неумелое, а иногда убийственное руководство войсками и фронтами во время Второй мировой войны приводило к огромным потерям среди личного состава.

Накануне в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.