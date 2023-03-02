В Киеве появилась улица Андрея Мельника и переулок Бабий Яр — всего изменили четыре названия

2 марта, 19:43
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В Киеве переименовали еще три улицы и переулок (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве переименовали еще три улицы и переулок (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве в четверг, 2 марта, переименовали еще три улицы и переулок, названия которых связаны со страной-агрессором Россией и ее сателлитами.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Соответствующие решения поддержали большинство депутатов Киевского городского совета.

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Соломенский район: улица Генерала Тупикова — улица Андрея Мельника.

Шевченковский район:

  • улица Тургеневская — улица Александра Конисского;
  • переулок Герцена — переулок Бабий Яр.

Оболонский район: улица Алябьева — улица Гулаков-Артемовских.

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Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко подчеркнул, что процесс переименования улиц в Киеве не может происходить без учета общественного мнения, поэтому городские власти провели рейтинговое электронное голосование по переименованию городских объектов.

«Совместно мы избавляемся от названий улиц, переулков, спуска, проспектов и площадей, которые нам принудительно навязала советская власть. Киев — это столица государства Украины, а не часть так называемого великого СССР. В городе-герое Киеве не должно быть топонимов, возвеличивающих российскую империю и тоталитарный режим», — отметил Бондаренко.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Киев Российская агрессия Столица Переименование улиц

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