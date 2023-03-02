В Киеве появилась улица Андрея Мельника и переулок Бабий Яр — всего изменили четыре названия
В Киеве переименовали еще три улицы и переулок (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Киеве в четверг, 2 марта, переименовали еще три улицы и переулок, названия которых связаны со страной-агрессором Россией и ее сателлитами.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook.
Соответствующие решения поддержали большинство депутатов Киевского городского совета.
Соломенский район: улица Генерала Тупикова — улица Андрея Мельника.
Шевченковский район:
- улица Тургеневская — улица Александра Конисского;
- переулок Герцена — переулок Бабий Яр.
Оболонский район: улица Алябьева — улица Гулаков-Артемовских.
Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко подчеркнул, что процесс переименования улиц в Киеве не может происходить без учета общественного мнения, поэтому городские власти провели рейтинговое электронное голосование по переименованию городских объектов.
«Совместно мы избавляемся от названий улиц, переулков, спуска, проспектов и площадей, которые нам принудительно навязала советская власть. Киев — это столица государства Украины, а не часть так называемого великого СССР. В городе-герое Киеве не должно быть топонимов, возвеличивающих российскую империю и тоталитарный режим», — отметил Бондаренко.