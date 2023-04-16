Появилось видео затопленного парка Муромец в Киеве, снятое с дрона, все еще затоплены набережная и Гидропарк 16 апреля, 19:10 Затопленный парк Муромец в Киеве (Фото:Кадр видео Реальный Киев via Telegram)

В Сети появилось видео затопленного парка Муромец в Киеве, снятое с дрона.

Видео опубликовал Telegram-канал Реальный Киев.

На еще одном видео этого Telegram-канала подростки, один из которых купается в Днепре на затопленной набережной, «перепутав Пасху с Водохрещем».

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Судя по фото и видео, опубликованным Telegram-каналом Телеканала Київ, затопленным остается Гидропарк.

15 апреля Днепр вышел из берегов, затопив прибрежные районы Киева.

По состоянию на субботу, 15 апреля, наблюдалось сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Киевской, Черниговской, Волынской, Ровенской и Черкасской областей, свидетельствуют данные Гидрометеорологического центра. В последних трех подтоплено более 10 500 гектаров сельхозугодий.