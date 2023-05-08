Главу Киевского облсовета досрочно отправили в отставку 8 мая, 18:44 Наталья Гунько (Фото:Наталія Гунько — голова Київської обласної ради / Facebook)

Главу Киевского областного совета Наталью Гунько досрочно отправили в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Киевоблсовета.

За отставку Гунько на внеочередной сессии проголосовали 67 из 74 депутатов.

В пресс-службе сообщили, что Гунько лично не отчитывается перед депутатами о своей работе за 2022 год и «в очередной раз не пришла» на заседание, хотя лично подписала распоряжение о созыве сессии.

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Отчет Гунько не набрал достаточно голосов поддержки, и 67 депутатов проголосовали за то, чтобы признать его неудовлетворительным, добавили в пресс-службе.

Обязанности главы Киевского облсовета VIII созыва будет исполнять первый заместитель Гунько Ярослав Добрянский.

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