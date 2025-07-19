В Киеве задержали мужчину, который нанес тяжелое ранение ножом посетителю торгового центра

19 июля, 21:08
27-летнего нападающего задержали

В Голосеевском районе Киева 27 летний мужчина ударил ножом в ногу 28-летнего посетителя торгового центра.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщила полиция Киева.

Сообщение о раненом в помещении ТРЦ поступило в полицию около 12:00. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что во время конфликта, возникшего между тремя мужчинами, один из них ударил другого ножом в ногу.

Полицейские задержали нападавшего, мотивы и обстоятельства преступления устанавливаются.

По факту нападения начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Киев Торговый центр Нападение с ножом

