На жилые дома в Печерском районе Киева упали обломки сбитых ракет — ГСЧС 15 ноября, 18:22 Последствия обстрела Печерского района Киева россиянами, 15 ноября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 15 ноября, осколки от российских ракет попали в два жилых дома в Печерском районе Киева, также осколки упали на заброшенные дома в Оболонском районе.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Киева Александр Макушенко в комментарии Суспільне.

Он подтвердил, что в результате обстрела погиб один человек. Спасатели и правоохранители продолжают работать на месте инцидента.

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«В Печерском районе Киева обломки сбитых ракет попали в два жилых дома, также падение обломков зафиксировали в Оболонском районе — попали в заброшенные здания», — заявил он.

Во вторник, 15 ноября, Россия выпустила по Украине около 100 ракет.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.

