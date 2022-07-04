На въезде в Киев образовалась многокилометровая пробка, водителям придется ждать до утра
Водителям необходимо будет дождаться завершения комендантского часа (Фото:honkabogo/Twitter)
В ночь на понедельник, 4 июля, на въезде в Киев со стороны Борисполя образовалась многокилометровая пробка.
В полиции сообщили, что из-за комендантского часа в столице для въезда в город необходимо будет подождать до утра.
Пробка могла возникнуть из-за фильтрационных мероприятиях в Борисполе. Глава Бориспольской областной администрации Руслан Дяченко заявлял о них утром 3 июля.
«При проведении мероприятий в отдельных микрорайонах Борисполя возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность», — заявил мэр.
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