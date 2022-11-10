«Не дадим РФ украсть праздник»: на сайте КГГА появилась петиция с призывом не отказываться от установки елки 10 ноября, 15:25 Авторы инициативы считают, что на фоне агрессии РФ украинцам нужны положительные эмоции (Фото:Эльдар Сарахман/Facebook)

После того, как петиция против установки в Киеве праздничной елки набрала необходимое количество голосов, на сайте КГГА появился призыв не отказываться от этой традиции, несмотря на российскую агрессию.

Таким образом, в украинском обществе возникла дискуссия по поводу целесообразности праздничных мероприятий в условиях военного положения.

И если одни считают, что главная елка страны обойдется бюджету в существенную сумму, которую стоит потратить на более насущные нужды, то другие уверены, что поддержать традицию могут помочь меценаты.

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«Не дадим России украсть Рождество и Новый год! Рождество и Новый год в условиях войны — это не прихоть. Это вызов России, пытающейся украсть нашу землю, нашу идентичность, наши праздники. Сегодня не отмечать Рождество и Новый год — сделать подарок террористам. Показать им, что они достигли своих целей хоть отчасти. Мы не боимся, мы верим в нашу страну, наши Вооруженные силы, нашу Победу!» — говорится в новой петиции.

Сторонники елки считают, что украинцам сейчас «нужны положительные эмоции».

«Эмоции праздника даже в условиях постоянных обстрелов и отключений. Эмоции праздника для детей, для взрослых. Эмоции чуда, в которое мы так хотим верить. Главная елка Украины должна быть! Не размещайте там ничего, кроме елки. Не устраивайте массовые мероприятия. Но главная елка Украины должна быть!» — подытожили авторы инициативы.