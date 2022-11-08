На сайте КГГА появилась петиция с призывом не устанавливать главную елку страны 8 ноября, 18:18 Главная Елка Украины на Софийской площади, 2021 год (Фото:Эльдар Сарахман via Facebook)

Киевляне предлагают в этом году не устанавливать главную елку страны, а средства на ее приобретение потратить на помощь ВСУ или ВПЛ.



Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте КГГА.



«Считаю неуместным устанавливать елку — тратить средства на ее приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж. Выделенные средства уместнее потратить на помощь ВСУ или помощь ВПЛ. Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы, как сознательные жители столицы, в то же время можем в этом году обойтись без установления главной елки страны», — отметила автор петиции Наталья Попович.

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По ее словам, сейчас главный праздник, которого ожидает каждый украинец, — это День Победы.



По состоянию на 18:00, 8 ноября, петиция насобирала более 3000 голосов. Для рассмотрения ее в Киевском городском совете нужно всего 6000 голосов.

Ранее мэр Виталий Кличко поделился, что город, вероятно, украсят праздничными декорациями, но никаких массовых гуляний не планируется.

