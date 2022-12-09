Для восстановления нормальной генерации света на левом берегу Киева нужны недели — ДТЭК 9 декабря, 12:18 В Киеве на левом берегу продолжается ремонт одного из коммунальных объектов генерации (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве на левом берегу продолжается ремонт одного из коммунальных объектов генерации, поэтому жители получают лишь 30% потребностей в электроэнергии.



Как сообщил в эфире телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, на восстановление генерации потребуются недели.

«У нас есть проблемы с неработающими объектами генерации на левом берегу, которые недостаточно производят или вообще не работают из-за разрушения. А это до войны, скажем так, было источником мощности. Поэтому мы пытаемся увеличить мощность, которая на левый берег перераспределяется», — сказал он.

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По его словам, в течение двух-трех дней, возможно, удастся увеличить объем мощности.

«Возможно, на выходных будет легче», — добавил Сахарук.

Он отметил, что важно выйти на такие же графики отключения, которые действуют на правом берегу Киева — четыре часа через пять. Для этого нужно не только восстановить сети, но восстановить генерацию на левом берегу.

«Этот вопрос не дней, а недель, которые нужны, чтобы восстановиться. Об увеличении мощностей, я думаю, это можно достаточно быстро решить. И для этого нужно объединение и местных властей, и генерирующих мощностей», — заявил он.

8 декабря гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что жители левого берега Киева получают лишь 30% потребностей в электроснабжении.

9 декабря, по его словам, ситуация с электроснабжением на левом берегу улучшилась.

Он также отмечал, что российский ракетный удар 5 декабря отбросил состояние энергосистемы Украины на неделю назад.