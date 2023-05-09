Из Киевского водохранилища достали тело российского пилота

9 мая, 18:09
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Российского летчика сбили в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:МВС України / Telegram)

Российского летчика сбили в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:МВС України / Telegram)

Из Киевского водохранилища во вторник, 9 мая, достали тело российского пилота.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram, при нем нашли памятку пилота вертолета Ми-24. Судя по надписи на шевроне, оккупанта звали Манкишев Р. Г.

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов заявил в Telegram, что вражеский пилот был командиром сбитого вертолета.

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В областной полиции сказали Суспільному, что вертолет, которым управлял старший лейтенант Манкишев, могли сбить над Киевским водохранилищем в феврале или марте 2022 года.

Главное управление разведки Минобороны в начале марта 2022 года публиковало список личного состава бригады армейской авиации, которая взлетала с беларусского аэродрома Лида для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным украинцам. Среди оккупантов был и Манкишев.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Ми-24 Киевское водохранилище Вышгород Летчик Война России против Украины

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