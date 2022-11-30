Поклонник «русского мира». Мужчине, «заминировавшему» здание Офиса президента, сообщено о подозрении
Мужчине сообщили о подозрении (Фото:www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Мужчине, который «заминировал» здание Офиса президента, сообщено о подозрении.
Об этом сообщила Киевская прокуратура в Facebook в среду, 30 ноября.
При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 51-летнему киевлянину за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва здания, обеспечивающего деятельность органов государственной власти.
В ведомстве рассказали, что было установлено, что вечером в понедельник, 28 ноября, неизвестный сообщил на «102» о заминировании здания Офиса президента по ул. Банковой в Киеве.
В результате принятых следственных (розыскных) действий правоохранители установили личность «минера» и задержали его. Причину своего поступка мужчина объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии.
В прокуратуре заявили, что по месту жительства 51-летнего подозреваемого, оказавшегося поклонником «русского мира», изъят мобильный телефон с сим-картой, с помощью которых он сделал ложное сообщение о заминировании, а также коммунистическую символику и георгиевские ленты.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Проверяется причастность подозреваемого к другим правонарушениям.
Санкция статьи предусматривает наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.