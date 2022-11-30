Поклонник «русского мира». Мужчине, «заминировавшему» здание Офиса президента, сообщено о подозрении

30 ноября, 16:10
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Мужчине сообщили о подозрении (Фото:www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Мужчине сообщили о подозрении (Фото:www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Мужчине, который «заминировал» здание Офиса президента, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила Киевская прокуратура в Facebook в среду, 30 ноября.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 51-летнему киевлянину за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва здания, обеспечивающего деятельность органов государственной власти.

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В ведомстве рассказали, что было установлено, что вечером в понедельник, 28 ноября, неизвестный сообщил на «102» о заминировании здания Офиса президента по ул. Банковой в Киеве.

В результате принятых следственных (розыскных) действий правоохранители установили личность «минера» и задержали его. Причину своего поступка мужчина объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии.

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В прокуратуре заявили, что по месту жительства 51-летнего подозреваемого, оказавшегося поклонником «русского мира», изъят мобильный телефон с сим-картой, с помощью которых он сделал ложное сообщение о заминировании, а также коммунистическую символику и георгиевские ленты.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Проверяется причастность подозреваемого к другим правонарушениям.

Санкция статьи предусматривает наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.

https://www.youtube.com/watch?v=4Ui7JinCtvA&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Минирование Офис президента Украины Война России против Украины

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