Нагрудная камера киевского патрульного зафиксировала момент удара российского дрона — видео

17 октября, 12:10
Поделиться:
Заметив приближение дрона, правоохранители попытались его сбить (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Заметив приближение дрона, правоохранители попытались его сбить (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео удара одного из российских дронов-камикадзе во время атаки на Киев, предпринятой ВС РФ в понедельник, 17 октября.

Соответствующие кадры были сняты нагрудной камерой сотрудника патрульной полиции, находившегося на дежурстве в центре столицы.

Читайте также:
Арахамия рассказал о шагах Украины для прекращения поставок России иранских дронов

Заметив приближение беспилотника российских захватчиков, правоохранители сразу же открыли по нему огонь, однако предотвратить очередной теракт РФ так и не удалось.

Видео дня

https://twitter.com/markito0171/status/1581925077439741952

В то же время, как рассказал ранее советник главы МВД Антон Геращенко, один из дронов был все же сбит.

Целями атаки россиян стали объекты городской инфраструктуры и жилые здания.

Читайте также:
Появились видео с обстановкой в Киеве во время атак российских дронов-камикадзе

На данное время известно о, как минимум, одной жертве, тело которой было извлечено спасателями из-под руин одного из многоквартирных домов.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Российская агрессия Патрульная полиция Война России против Украины дроны-камикадзе Shahed-136

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X