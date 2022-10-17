Нагрудная камера киевского патрульного зафиксировала момент удара российского дрона — видео 17 октября, 12:10 Заметив приближение дрона, правоохранители попытались его сбить (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео удара одного из российских дронов-камикадзе во время атаки на Киев, предпринятой ВС РФ в понедельник, 17 октября.

Соответствующие кадры были сняты нагрудной камерой сотрудника патрульной полиции, находившегося на дежурстве в центре столицы.

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Заметив приближение беспилотника российских захватчиков, правоохранители сразу же открыли по нему огонь, однако предотвратить очередной теракт РФ так и не удалось.

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В то же время, как рассказал ранее советник главы МВД Антон Геращенко, один из дронов был все же сбит.

Целями атаки россиян стали объекты городской инфраструктуры и жилые здания.

На данное время известно о, как минимум, одной жертве, тело которой было извлечено спасателями из-под руин одного из многоквартирных домов.