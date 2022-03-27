Угостили коктейлем. В Киевской области местные жители уничтожили технику оккупантов — фото

27 марта, 14:45
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Уничтожена техника русских военных (Фото:Telegram/Антон Геращенко)

Уничтожена техника русских военных (Фото:Telegram/Антон Геращенко)

Автор: Елена Басараб

Жители местной общины на Киевщине горячо встретили технику оккупантов и угостили коктейлем Молотова.

Об єтом сообщает в своей телеграмме советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, что в Баштанке Николаевской области 78-летний пенсионер коктейлем Молотова сжег Град российских кафиров.

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Теги:   Киевская область Война России против Украины коктейль Молотова

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