Угостили коктейлем. В Киевской области местные жители уничтожили технику оккупантов — фото
Уничтожена техника русских военных (Фото:Telegram/Антон Геращенко)
Жители местной общины на Киевщине горячо встретили технику оккупантов и угостили коктейлем Молотова.
Об єтом сообщает в своей телеграмме советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Напомним, что в Баштанке Николаевской области 78-летний пенсионер коктейлем Молотова сжег Град российских кафиров.
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