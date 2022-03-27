Напомним, что в Баштанке Николаевской области 78-летний пенсионер коктейлем Молотова сжег Град российских кафиров.

Об єтом сообщает в своей телеграмме советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Жители местной общины на Киевщине горячо встретили технику оккупантов и угостили коктейлем Молотова.

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