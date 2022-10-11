Сиротой остался пятилетний сын. Во время российской атаки на Киев погибла медик из Охматдета 11 октября, 13:41 Оксана Леонтьева погибла от удара российской ракеты по дороге на работу (Фото:Oksana Leontieva via Facebook)

Во время российской ракетной атаки на Киев 10 октября погибла медик из Охматдета Оксана Леонтьева.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook ее коллега — врач-онкогематолог Александр Лисица.

«Сегодня наш коллектив потерял Оксану Леонтьеву… Ты была светлым человеком, подружкой, коллегой, врачом, прекрасной матерью, сестрой, дочерью… Ты навсегда в нашем сердце, хотя сегодня нам вырвала из груди его российская ракета, которая застала тебя в машине. Ты ехала на работу спасать людей! Почивай с миром, светлая память! P.S. Никогда не забудем!», — написал Лисица.

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Он также опубликовал совместное фото с коллегами, на котором слева от него стоит Леонтьева.

О смерти Леонтьевой сообщила еще одна ее коллега — Анна Брудна.

«Дама, которая всегда и изо всего выковыривала грибы, имела тысячу интересных историй в кармане, и всегда искала в людях что-то хорошее… Оксана Григорьевна — хрупкая женщина, которую в профессии никогда не останавливали огромные объемы работы, которая имела опыт лечения уникальных клинических случаев, мама-ангел для своего сыночка Григория, надежная коллега, которая не подведет и подставит плечо в трудный момент… Оксана Григорьевна — та, о чьем мужестве и выдержке все знаем не из разговоров, а из ежедневного наблюдения ее неутомимой борьбы. Но сегодня планы и мечты этой молодой женщины варварски оборвал „русский мир“… Она погибла по дороге на работу… Не верится до сих пор, Оксаночка Григорьевна, Вы всегда с нами! Светлая память!», — написала она, опубликовав фото Леонтьевой на работе.

О гибели Леонтьевой и о том, что у нее остался пятилетний сын, сообщил также глава МИД Украины Николай Кулеба.

Он отметил, что иногда, чтобы повлиять на позицию партнеров вместо тысячи рациональных аргументов, стоит рассказать одну историю.

«К большому сожалению, сегодняшний день дал по крайней мере одну такую историю. Это история Григория из Киева. Ему 5 лет. Папа скончался полгода назад. Мама отвезла его утром в садик и уехала на работу. Ее убила российская ракета. 5-летний мальчик остался сиротой», — написал министр.

Кулеба подчеркнул, что сиротство Григория — это результат того, что «в какой-то столице долго советуются предоставлять ли Украине противовоздушное и противоракетное оружие, в другой играют в „нейтральность“, в третьей устали от войны и санкций, в четвертой готовятся пожимать руку Путину, а какое-то медиа или лидер мнений пытаются навязать мнение, что Украина сама виновата в этом, потому что слишком активно и успешно защищается от России».

По данным 24 канала, Оксана Леонтьева была в одном из гражданских автомобилей, уничтоженных российским обстрелом в Шевченковском районе столицы около 8:30.

10 октября Россия впервые с 26 июня обстреляла Киев ракетами. Ракетные удары были нанесены по центру города — в Шевченковском районе, а также в Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.



В результате российских ракетных ударов в Киеве погибли шесть человек, 51 человек пострадал.