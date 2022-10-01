С сегодняшнего дня киевский McDonald’s начнет работать в обычном режиме 1 октября, 06:44 Киевские рестораны McDonald’s откроют залы для посетителей с 9:00 до 20:00 (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

С сегодняшнего дня, 1 октября, киевский McDonald’s начнет работать в обычном режиме — откроет для посетителей залы.

Они будут работать с 9:00 до 20:00 и будут закрываться во время воздушных тревог.

20 сентября McDonald’s начал поэтапное открытие ресторанов в Киеве, первыми начали работать на доставку три точки на левом берегу Днепра.

Видео дня

В других городах возобновление работы ресторанов начнется с доставки, позже заведения откроются для посещения.

Работа ресторанов в Украине была прекращена 24 февраля, сразу после начала российского вторжения. Решение об открытии части заведений в Украине компания McDonald’s приняла после ряда консультаций с украинскими должностными лицами, специалистами по безопасности и поставщиками.