В ДТЭК опровергли сообщения о массовых отключениях света в Киеве 25 июня, 16:42 Массовых отключений света в Киеве нет, заверили в ДТЭК (Фото:pixabay.com)

В компании ДТЭК официально заявили, что массовых аварийных отключений света в Киеве нет, и сообщения о них, которые распространяются в Telegram-каналах, не соответствуют действительности.

В то же время, в сообщении в официальном Telegram-канале ДТЭК говорится о локальных отключениях света в Соломенском районе Киева по состоянию на 12:30.

«Также локальные отключения, связанные с плановыми работами на электросетях, есть в Соломенском и Дарницком районах», — добавили в ДТЭК.

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В компании отметили, что остальные киевляне обеспечены электроэнергией.

В ночь на субботу, 24 июня, российские войска совершили очередную ракетную атаку по Украине. Большинство ракет были направлены по Киеву.

В Соломенском районе обломки российской ракеты попали в 25-этажный дом, в результате этого был частично разрушен 18-й этаж, задело также 16-й, 17-й и 19-й этаж здания. Там возник пожар. Всего в доме погибли пять человек.

24 июня в ДТЭК сообщали, что из-за дождя и грозы, которые ожидались в Киеве во второй половине дня, энергетики компании будут работать в усиленном режиме, чтобы в случае аварий как можно быстрее ликвидировать их.