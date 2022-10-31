В Киеве не зафиксировано попаданий ракет, перебои со светом и водой связаны с ударами РФ по Киевской области — военная администрация 31 октября, 11:44 Утром жители Киева слышали звуки взрывов, работала ПВО, попаданий российских ракет не зафиксировано (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Утром в понедельник, 31 октября, в Киеве не было зафиксировано попаданий российских ракет, но около 350 тысяч квартир остались без света, а 80% потребителей — без водоснабжения.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram.

«Благодаря эффективной работе сил ПВО — попаданий по Киеву не зафиксировано!» — отметили там.

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В военной администрации пояснили, что на перебои со светом и водой в украинской столице повлияли утренние удары РФ по Киевской области.

«Утренние удары по Киевщине повлияли на водо- и энергоснабжение столицы! В отдельных районах города уже есть перебои. Все службы работают над ликвидацией последствий», — резюмировали в КМВА.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

В Киевской области в результате обстрелов и попаданий российских оккупантов повреждены здания, есть пострадавшие.

Около 350 тысяч квартир в Киеве также остались без света. Без водоснабжения остаются 80% потребителей.