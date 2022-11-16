Удары РФ по Киеву: в одном из жилых домов значительные повреждения, людей частично эвакуировали — Кличко 16 ноября, 10:57 Обломки сбитых над Киевом российских ракет повредили жилые дома в Печерском районе столицы (Фото:Oleksandr Gusev/Reuters)

Подъезд одного их жилых домов в Печерском районе Киева, на который упали обломки сбитой над столицей российской ракеты 15 ноября, получил значительные повреждения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

По его словам, жителей этого подъезда эвакуировали и отселили, часть из них изъявила желание пожить пока у родственников или знакомых.

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«Людей из него эвакуировали и отселили, часть из них изъявила желание пожить пока у родственников или знакомых. Комиссия оценивает степень повреждений, чтобы как можно быстрее начать восстановление жилья», — уточнил мэр.

Кличко добавил, что всего пострадали два дома, погибла пожилая женщина.

В эфире национального телемарафона он уточнил, что все вражеские ракеты, которые были сбиты над Киевом, направлялись на объекты критической инфраструктуры города.

«Хочу поблагодарить наши силы противовоздушной обороны, которые сбили все ракеты, летящие на инфраструктурные объекты нашего города, критическую инфраструктуру», — резюмировал мэр.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет была сбита, обломки попали в жилые дома в Печерском районе столицы, а также на заброшенные дома в Оболонском районе. Погиб один человек.