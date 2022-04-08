В Макарове под Киевом оккупанты расстреляли 132 человека — поселковый голова

8 апреля, 18:11
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Здание, поврежденное российскими обстрелами, в Макарове Киевской области, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Здание, поврежденное российскими обстрелами, в Макарове Киевской области, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Поселковый голова Макарова Киевской области Вадим Токар заявил, что российские оккупанты убили по меньшей мере 132 местных жителя.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

В эфире всеукраинского марафона Токар рассказал, что россияне разбомбили жилые дома, уничтожили больницы, детские сады и практически всю инфраструктуру. Поля и лесопосадки заминированы, оккупанты оставили после себя много растяжек:

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"…Мы больше месяца без света, воды, без газа, без тепла, без связи… На освобожденных территориях мы увидели их зверства. На вчерашний день [7 апреля] подняли 132 мирных жителя, которые были просто расстреляны российскими орками".

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Сейчас в Макаров возвращают врачей, восстанавливают свет и водоснабжение, жители помогают разбирать завалы. До начала полномасштабной войны в поселке жили около 15 тысяч человек, во время активной фазы обороны их осталось меньше тысячи. После освобождения Макарова жители начали возвращаться.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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Теги:   Киевская область Война России против Украины Макаров

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