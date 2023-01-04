№ 1 в мире. Киев признали лучшим городом в 2023 году 4 января, 14:08 Киев (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Киев стал почетным лучшим городом мира в 2023 году по рейтингу международного агентства Resonance.

Авторы рейтинга 100 лучших городов назвали столицу Украины маяком мужества и стойкости, ведущих непокорную нацию против убийственного агрессора.

«Как и остальная Украина, это место неисчерпаемого мужества перед лицом ежедневной трагедии», — отметили составители списка.

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Кроме того, эксперты отметили существенное развитие инфраструктуры Киева после Евромайдана. В частности, речь идет о создании и ремонте новых парков и скверов, замене автобусов и улучшении ситуации с парковкой.

Следующие места в списке лучших городов мира отвели Лондону, Парижу и Нью-Йорку.