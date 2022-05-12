В центре Киева ликвидируют последствия непогоды, отломлена часть ствола липы Петра Могилы 12 мая, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Липе Петра Могилы более 400 лет (Фото:Wikipedia)

Спасатели и коммунальные службы начали ликвидацию последствий сильного ливня, который обрушился на Киев вечером в четверг, 12 мая.

В мэрии Киева сообщили, что спасатели выезжали на вызовы на Андреевском спуске, на улице Шелковичной и Кудрявском спуске, где были повалены деревья.

Также службы города выехали на уборку сваленного дерева на улицу Ялтинскую в Дарницком районе.



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По предварительным данным, возле Десятинной церкви из-за ветра отломлена часть ствола липы Петра Могилы. Специалисты КО Киевзеленстрой совместно с арбористом обследуют памятник природы и предоставят подробную информацию о повреждениях.

Вечером 12 мая на Киев обрушилась гроза. У жителей трех районов Киева из-за непогоды может отсутствовать свет. На данный момент резервно запитано большинство клиентов.

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