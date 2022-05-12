В центре Киева ликвидируют последствия непогоды, отломлена часть ствола липы Петра Могилы

12 мая, 23:26
Цей матеріал також доступний українською
Липе Петра Могилы более 400 лет (Фото:Wikipedia)

Липе Петра Могилы более 400 лет (Фото:Wikipedia)

Спасатели и коммунальные службы начали ликвидацию последствий сильного ливня, который обрушился на Киев вечером в четверг, 12 мая.

В мэрии Киева сообщили, что спасатели выезжали на вызовы на Андреевском спуске, на улице Шелковичной и Кудрявском спуске, где были повалены деревья.

Также службы города выехали на уборку сваленного дерева на улицу Ялтинскую в Дарницком районе.

Видео дня

По предварительным данным, возле Десятинной церкви из-за ветра отломлена часть ствола липы Петра Могилы. Специалисты КО Киевзеленстрой совместно с арбористом обследуют памятник природы и предоставят подробную информацию о повреждениях.

https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/378864044272210

Вечером 12 мая на Киев обрушилась гроза. У жителей трех районов Киева из-за непогоды может отсутствовать свет. На данный момент резервно запитано большинство клиентов.

poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Ливень Гроза

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X