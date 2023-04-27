«Частная застройка наместника». Глава заповедника Лавра рассказал о «вопиющей ситуации» на территории святыни

27 апреля, 20:43
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Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

И.о. гендиректора заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко рассказал о нарушениях, которые зафиксировали на территории Нижней Лавры.

«Для меня наиболее вопиющая ситуация — это самовольное строительство… В общей сложности построено 36 объектов, среди них 15 капитальных сооружений, которые не были предусмотрены генеральным планом развития и сохранения этих памятников», — заявил Остапенко в интервью проекту Радио Свобода Новости Приазовья.

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По его словам, часть этих объектов — МАФы (малые архитектурные формы), поэтому их можно убрать. Среди них — торговые точки и пристройки к зданиям. При этом представители УПЦ (МП) построили еще 15 капитальных сооружений, в том числе «фактические жилые дома, которые можно воспринимать как частную застройку наместника монастыря».

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«Это нанесло колоссальный ущерб археологическому наследию Лавры, потому что каждое сооружение уничтожило участки культурного слоя и древнерусского, и казацкого времени, и более поздних времен. Фактически это осуществлялось без всякого археологического надзора», — добавил и.о. гендиректора заповедника.

Инфографика: NV

Нацполиция 13 апреля начала расследовать повреждение одного из корпусов на территории Лавры.

29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которые занимала в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договор о пользовании постройками на территории святыни, заключенный в 2013 году. Позже Кабмин также отменил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры в пользование УПЦ (МП).

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Однако 30 марта представители УПЦ (МП) не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужения.

12 апреля комиссия Минкульта по приему-передаче имущества смогла попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, который занимала УПЦ (МП), — там обнаружили первые нарушения. До этого УПЦ (МП) не пускала комиссию в Лавру.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал митрополиту УПЦ (МП) меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. 21 апреля апелляционный суд оставил митрополита под домашним арестом.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Незаконная застройка Застройка

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