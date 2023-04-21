Сломали ролеты и дверь. Суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым в хулиганстве на территории Лавры 21 апреля, 21:31 Четыре человека сломали ролеты и двери в один из корпусов Лавры (Фото:facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Суд избрал меры пресечения подозреваемым в хулиганстве на территории Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram в пятницу, 21 апреля, трех подозреваемых отправили под круглосуточный домашний арест до 19 июня, еще одного — до 19 мая.



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В прокуратуре напомнили, что 19 апреля подозреваемые сломали защитные ролеты и двери на входе в один из корпусов заповедника Киево-Печерская лавра и незаконно попали внутрь. Их задержали в тот же день, а действия квалифицировали по ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которые занимала в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договор о пользовании постройками на территории святыни, заключенный в 2013 году. Позже Кабмин также отменил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры в пользование УПЦ (МП).

Однако 30 марта представители УПЦ (МП) не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужения.

12 апреля комиссия Минкульта смогла попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, который занимала УПЦ (МП), — там обнаружили первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. До этого УПЦ (МП) не пускала комиссию в Лавру.



1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал митрополиту УПЦ (МП) меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. 21 апреля апелляционный суд оставил митрополита под домашним арестом.