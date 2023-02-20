В полиции сообщили, почему в центре Киева перекрыто движение и кто приедет в столицу
В полиции объяснили, почему центр Киева перекрыт (Фото:t.me/kyiv_n)
В столичной полиции прокомментировали причину перекрытия движения в центре Киева и усиления мер безопасности.
В комментарии ТСН в ведомстве сообщили, что в понедельник, 20 февраля, ожидается прибытие нескольких иностранных делегаций в Киев.
«Сегодня столицу должны посетить представители нескольких иностранных делегации, поэтому по городу усилены меры безопасности, с перекрытием движения транспорта», — рассказали в киевской полиции.
О приезд, каких именно иностранных делегаций, не уточняется.
Утром 20 февраля в Киеве перекрыли движение на многих улицах, включая центральные районы и районы, близкие к посольству США. Также киевляне заметили неизвестный кортеж на улицах столицы, что вызвало предположения о возможном визите кого-либо из высокопоставленных чиновников США в Киев.
Пока официально сообщили о прибытии в Киев парламентской делегации Израиля.
Также в МИД Украины заявили, что накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ ожидается «сюрприз», связанный с визитом высоких иностранных гостей.
Как заявил замглавы украинского МИД Андрей Мельник, пока стоит сохранять интригу и не забегать вперед.