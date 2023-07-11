КГГА заявляет, что экстренные оповещения с громким сигналом рассылает ГСЧС, но спасатели говорят — все наоборот 11 июля, 16:45 Воздушная тревога (Фото:Flickr)

Экстренные оповещения с громким сигналом о воздушной тревоге и других угрозах рассылает ГСЧС через свою систему оповещения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Экстренные оповещения с громким сигналом о воздушной тревоге и других угрозах рассылает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям через свою систему оповещения», — заверили в КГГА.

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В ГСЧС сообщили, что в 2022 году при модернизации системы оповещения совместно с операторами связи удалось реализовать персональное информирование населения об угрозах.

Они заверяют, что система оповещения настроена и позволяет областным и Киевской городской военным администрациям рассылать информацию об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозах военного характера.

Это обусловлено гражданским кодексом, обязывающим администрации информировать население об угрозах, объяснили там.

В последние дни на телефоны жителей Киева во время воздушной тревоги приходит экстренное оповещение о чрезвычайной ситуации. В КГГА ранее заявляли, что не будут использовать эту систему — киевлян будут оповещать о воздушной тревоге через Киев Цифровой. Однако во вторник, 11 июля, жители столицы снова получили такое оповещение.