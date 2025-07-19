Полиция нашла девушку, которая выкрикивала «Слава России» в киевском метро, ее привлекли к ответственности

В Киеве правоохранители установили личность девушки, которая выкрикивала «Слава России» в метро (Фото: Полиция Киева/Facebook)

В Киеве полиция нашла и привлекла к административной ответственности девушку, которая в вагоне метро выкрикивала лозунг «Слава России» .

Об этом сообщает полиция Киева.

Подозреваемой оказалась 25-летняя жительница Киева. Во время разговора с правоохранителями она объяснила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и своих действий якобы не помнит. Напилась же из-за проблем в личной жизни.

Реклама

В отношении женщины составлен административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Эта статья предусматривает штраф, общественные или исправительные работы, или арест на срок до 15 суток.

В дальнейшем с женщиной будут работать сотрудники Службы безопасности Украины.

Накануне сообщалось об инциденте в метро Киева, во время которого женщина высказывала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром, который ее ударил.

Местные Telegram-каналы утверждали, что в вагоне метро пассажирка ругалась и, в частности, выкрикивала «Слава России!». Также в Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина ударил женщину рукой по голове, а затем толкнул ее ногой. После этого несколько других пассажиров предложили высадить женщину из вагона.