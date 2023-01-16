Киевлян призывают отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение 16 января, 19:41 Крещение в Украине (Фото:via pravlife.org)

Жителям Киева рекомендуют не проводить массовых собраний и мероприятий накануне Крещения, поскольку в Украине действует военное положение.

Об этом предупредили в КГГА.

«Проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве», — сказано в сообщении.

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Также отмечается, что в столице организуют дежурство спасателей на традиционных локациях для Крещения, чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций.

Горожан призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение.