Выпущенная под залог корректировщица ударов по Киеву сбежала из страны — Цаплиенко 8 сентября, 11:58 Оккупанты пообещали злоумышленнице должность «министра образования» (Фото:telegraf.com.ua)

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что суд отпустил под залог корректировщицу артиллерийских ударов ВС РФ по Киеву, после чего она сбежала из страны.

Об этом он рассказал у себя в Telegram.

Речь идет о бывшем директоре Печерского лицея № 75 Алле Душкиной, которая пошла на сотрудничество с российскими захватчиками в обмен на обещание должности «министра образования».

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По словам Цаплиенко, о бегстве злоумышленницы на судебном слушании заявил ее адвокат. Прокуратура сейчас проверяет сведения о пересечении Душкиной госграницы с Венгрией.

«Напомню, что у суда были железобетонные доказательства переписки предательницы с врагом о расположении украинских сил. Но женщину отпустили под залог и вот она уже за границей», — отметил журналист.

Напомним, что Душкиной грозило до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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