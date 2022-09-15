За месяц количество случаев заболевания COVID-19 в Киеве возросло в семь раз 15 сентября, 16:02 В Киеве растет заболеваемость коронавирусом (Фото:Isaac Quesada/Unsplash)

В Киеве зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом — за последний месяц количество случаев COVID-19 возросло более чем в семь раз.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, за неделю с 8 по 14 августа в украинской столице было зарегистрировано 316 случаев COVID-19. На неделе с 5 по 11 — уже 2278 случаев.

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Отмечается, что за последние две недели уровень заболеваемости вырос вдвое.

Количество тяжелых случаев, требующих стационарного лечения, также увеличивается.

Врачи отмечают изменения в основных симптомах болезни: если раньше в большинстве случаев это было повышение температуры, насморк, кашель, пневмонии, то сегодня болезнь в легких формах может сказываться на расстройствах кишечно-желудочного тракта, а в сложных — задевать сердце и сосудистые системы.

В КГГА призвали вакцинироваться.

С начала сентября Минздрав снова начала публиковать статистику заболеваемости коронавирусом в Украине. Там констатировали, что коронавирус никуда не делся и в осенний период заболеваемость снова идет вверх. Ее не вели с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В начале текущего года министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной вакцинации в Украине. Теперь третью прививку могут получить все желающие старше 18 лет, которые уже вакцинировались двумя дозами.

С начала полномасштабного вторжения России пункты тестирования продолжают работать на тех территориях страны, которые не захвачены оккупантами и где нет активных боевых дейтсвий.





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