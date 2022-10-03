Заболеваемость COVID-19 растет. Власти Киева призвали носить маски в общественных местах

3 октября, 13:24
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В Киеве советуют снова носить маски из-за роста случаев коронавируса (Фото:Горсовет Львова)

В Киеве советуют снова носить маски из-за роста случаев коронавируса (Фото:Горсовет Львова)

Власти Киева призывают снова носить защитные маски в общественных местах из-за COVID-19.

В Киевской городской госадминистрации советуют надевать маски или респираторы в общественном транспорте, местах обслуживания, учебных заведениях.

Предпринимателей призвали обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями.

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Уровень заболеваемости коронавирусом стремительно растет. В Киеве за неделю, с 26 сентября по 2 октября, зафиксировали 2515 случаев, госпитализировали 242 больных. Умерли 22 человека.

Ранее в Минздраве спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом в Украине до конца сентября и в начале октября. 28 сентября главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в среднем за неделю фиксируют около 40−45 тысяч случаев.

Людей призывали как можно быстрее вакцинироваться. В Украине разрешили делать прививки от коронавируса детям в возрасте от пяти лет. Также каждый может вакцинироваться второй бустерной дозой вакцины COVID.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Коронавирус маска

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