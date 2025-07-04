Пожары в Киеве после российской атаки дронами и ракетами 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Киеве в результате российской массированной атаки в ночь на пятницу, 4 июля, повреждено здание польского консульства, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он сообщил, что разговаривал с послом в Украине Петром Лукасевичем, все сотрудники консульского отдела целы.

«Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите новые жесткие санкции против агрессора», — обратился он к президенту США.

Сикорский добавил, что Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны.

Удар РФ по Киеву 4 июля — что известно

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ в столице 23 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары, из-за чего качество воздуха в городе ухудшилось.

По данным властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения и т. д. Укрзализныця заявила о повреждении железнодорожных путей в пределах Киева.

Воздушные силы сообщили, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в частности, одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.