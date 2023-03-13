В январе власти Киева были готовы объявить эвакуацию жителей из-за массированных ударов РФ — Кличко 13 марта, 10:40 Кличко рассказал о критической ситуации в Киеве в январе из-за массированных ударов РФ (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Власти Киева в январе были готовы объявить эвакуацию жителей столицы из-за массированных ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Redaktions Netzwerk Deutschland.

«В январе мы были близки к тому, чтобы призывать население к эвакуации. Самый тяжелый блэкаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой. Но ситуация была очень сложной», — рассказал он.

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Кличко добавил, что инфраструктуру города с почти трехмиллионным населением удалось спасти от разрушения только благодаря «огромному количеству сил и энергии».

«Сотрудники наших муниципальных предприятий работали круглосуточно», — подчеркнул мэр.

Кличко также высоко оценил военную помощь германии, в частности, переданную систему ПВО Iris-T. По его словам, она «спасла тысячи жизней» во время российских авиаударов по Киеву.

«Наши военные в восторге от Iris-T. Каждый выстрел — это попадание, ни одного промаха», — резюмировал он.

С октября войск РФ начали наносить массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, пытаясь оставить гражданское население без света, воды и тепла в зимний период.

Десятки ракет летели на Киев, большинство удалось сбивать силам ПВО, но часть попадала в объекты энергетической и другой критической инфраструктуры столицы.

Кличко заявлял, что Киев готовится к «самому худшему сценарию», при котором в столице полностью будет отсутствовать тепло, свет и вода.

Наиболее сложная ситуация была после ударов 23 ноября, когда в городе на несколько дней перестало работать метро и остановился весь электротранспорт. Без света остались почти все жители Киева.